Inaugurata alla Biblioteca degli Intronati la mostra ''Siena ricercata et esaminata''

E' stata inaugurata oggi pomeriggio, lunedì 22 gennaio, nella Sala storica della Biblioteca degli Intronati (via della Sapienza, 5) la mostra “Siena ricercata et esaminata. Le guide della città nelle raccolte della Biblioteca comunale degli Intronati”, alla presenza del sindaco, del presidente della Biblioteca, Roberto Barzanti, e dello storico dell’arte Gabriele Fattorini.Il percorso espositivo è stato organizzato dai volontari del servizio civile regionale e raccoglie un’ampia selezione di manoscritti, resoconti storico-artistici e guide sulla città che copre un arco temporale di oltre quattro secoli.L’allestimento è aperto al pubblico, a ingresso libero, da domani, martedì 23, fino al prossimo 17 febbraio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; il sabato in fascia 9/13; chiuso la domenica.Sempre domani, nella Sala storica, prenderà il via anche il “Mercatino del libro usato” con vendite a prezzi simbolici di volumi, di varie tipologie, ritenuti non idonei a far parte delle raccolte della Biblioteca: libri per bambini e adulti, di letteratura italiana e straniera, manuali, guide, saggi e testi in lingua originale. Il mercatino sarà aperto fino al prossimo 17 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, e il sabato in orario 9/13.