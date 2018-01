Via alle candidature per i cinque rappresentanti comunali nel Consiglio direttivo dell'associazione Siena Jazz

In base al nuovo statuto dell’associazione Siena Jazz, approvato dal Consiglio comunale nello scorso mese di aprile, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei cinque rappresentanti comunali nel Consiglio Direttivo dell’associazione, che resterà in carica per i prossimi 4 anni. Possono proporsi ogni cittadino maggiorenne, consiglieri comunali, rappresentanti dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri di Siena, della Camera di Commercio, degli ordini professionali, degli organismi sindacali e di categoria con sede nel territorio comunale e delle associazioni che vi operano da almeno un biennio.L’avviso pubblico integrale e i moduli per le candidature sono disponibili all’Albo pretorio on line e nel sito www.comune.siena.it seguendo il percorso Il Comune>Sindaco e Giunta>Servizi Generali-Ufficio Amministrazione e Contabilità>Nomine negli enti. Le domande, indirizzate al sindaco, dovranno pervenire entro le ore 12 di martedì 23 gennaio tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di Siena - Piazza il Campo, 1 - 53100 Siena, oppure tramite posta elettronica certificata scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; le stesse potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30.Le candidature dovranno essere in linea con la deliberazione consiliare “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni” e ai nominati sarà richiesto di sottoscrivere gli impegni e osservare i principi della “Carta di Avviso Pubblico, codice etico per la buona politica”. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 292252.