Montalcino e Buonconvento: ariva Open Meter, il contatore elettronico 2.0 di e-distribuzione

Con l’inizio di aprile a Montalcino e a Buonconvento prenderà il via l’installazione dei nuovi Smart Meter, i contatori elettronici 2.0 che vengono installati da e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, in 32 milioni di case e aziende in Italia in sostituzione degli attuali contatori di prima generazione. Il contatore intelligente di seconda generazione, progettato e sviluppato da e-distribuzione, è uno dei pilastri del piano di investimento per l’Italia del Gruppo Enel, focalizzato sulle fonti rinnovabili e la digitalizzazione, e costituisce un esempio concreto di impulso all’innovazione per il Paese.Complessivamente in Toscana saranno sostituiti 2.432.078 contatori, di cui 185.975 a Siena e provincia. A Montalcino saranno installati 2.440 nuovi contatori e a Buonconvento 1.875, le operazioni si concluderanno nel mese di aprile.Nei cinque giorni precedenti la sostituzione, verranno affissi all’ingresso degli immobili interessati gli avvisi riportanti la data e la fascia oraria in cui verrà effettuato l’intervento. A corredo del nuovo contatore elettronico viene fornito un opuscolo informativo che illustra le principali funzionalità del contatore elettronico e le risposte alle domande più frequenti. Sul sito web di E-Distribuzione e sull’app mobile, nella sezione dedicata al contatore vengono fornite informazioni e approfondimenti relativi alle funzionalità del contatore. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero verde dedicato 800.085.577.Molti i benefici che i cittadini dei territori comunali di Montalcino e di Buonconvento otterranno grazie allo Smart Meter: il nuovo contatore 2.0, infatti, grazie alla disponibilità dei dati di consumo ogni 15 minuti, consentirà ai clienti di conoscere con maggiore dettaglio i prelievi giornalieri di energia e l’effettiva potenza assorbita da tutti i dispositivi elettrici ed elettronici (come ad esempio computer, lavatrice, condizionatore o macchinari industriali). In questo modo sarà possibile acquisire una sempre maggiore consapevolezza dei propri consumi, che si tradurrà in un risparmio sulla bolletta. Con la rilevazione più frequente dei dati di misura si ridurranno le fatture stimate, evitando i conguagli di fatturazione. Infine, grazie al contatore Open Meter, sarà più facile e immediato ottenere l’attivazione, la modifica o la cessazione della fornitura con il proprio venditore di energia elettrica.Il nuovo contatore si ispira al concetto di energia aperta, accessibile, tecnologicamente all’avanguardia e sostenibile. E-distribuzione è il primo distributore di energia al mondo ad avere già sviluppato la seconda generazione del sistema di telegestione. Disegnato dall’architetto Michele De Lucchi, e interamente progettato in Italia da e-distribuzione, il contatore di seconda generazione è il risultato di un percorso che tiene conto di quanto avvenuto negli ultimi anni sul mercato e dell’evoluzione tecnologica nel campo della misura e della telegestione. “Open Meter” si attiene alle specifiche per i nuovi misuratori previste dalla delibera 87/2016 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con la delibera 222/2017 dello scorso mese di aprile l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei nuovi contatori proposto da e-distribuzione. L’installazione dei nuovi contatori di e-distribuzione consentirà quindi ai clienti, senza incrementi tariffari, di migliorare la consapevolezza dei consumi, avere accesso a nuovi servizi e partecipare attivamente al mercato dell’energia.