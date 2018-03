Sienambiente, visite ludico/emotive: tante le adesioni da parte delle scuole della provincia di Siena

Sono oltre 600 gli studenti che hanno prenotato una visita ludico/emozionale lanciata da Sienambiente negli impianti di gestione dei rifiuti. Il nuovo format, ha letteralmente catturato l’attenzione dei bambini della quarta elementare Pieraccini di Poggibonsi, arrivati martedì nell’impianto delle Cortine, dove hanno appreso i concetti fondamentali di una buona gestione dei rifiuti divertendosi.Nel corso dell’iniziativa, la scolaresca ha assistito alle “incursioni teatrali” ideate per spiegare i vantaggi per l’ambiente di una buona gestione dei rifiuti e stigmatizzare i comportamenti sbagliati o dannosi per il riciclo, come gli errati conferimenti. I personaggi del format sono 3: la signora anziana, molto scettica sulla raccolta differenziata che arriva in impianto convinta che tutti i rifiuti finiscano in discarica, salvo poi ricredersi dopo aver visto il lavoro svolto alle Cortine; la contadina, utilizzatrice del compost di Sienambiente che loda le reali caratteristiche e le proprietà nutritive del compost Terra di Siena; un’”oggetto parlante” (una bottiglia di plastica), il quale racconta il suo percorso, da oggetto a nuovo oggetto verso una nuova vita, quella permessa appunto dal riciclo.Le visite, studiate per le scuole primarie e medie inferiori, offrono un bilanciamento tra la parte didattica che prevede un’illustrazione e spiegazione dell’impianto, e quella che punta maggiormente su interazione ed emotività. Obiettivo del nuovo format, è rivolgersi ai bambini con un linguaggio semplice e diretto, per illustrare i benefici del riciclo, dell’economia circolare e il ruolo degli impianti nella gestione dei rifiuti. Realizzato in collaborazione con Straligut teatro, il nuovo format si ripeterà per tutte le visite nell’impianto delle Cortine rivolte agli studenti delle scuole elementari e medie.Nell’occasione, ai docenti, viene consegnato un kit didattico con informazioni, curiosità e quiz da utilizzare come strumento di verifica dell’acquisizione delle informazioni fornite. Nelle schede messe viene illustrato il percorso dei rifiuti che grazie all’impianto delle Cortine ritrovano valore come nuova materia prima per produrre nuovi oggetti, realizzando in questo modo una parte importante della filiera dell’economia circolare.Per prenotare una visita, è sufficiente contattare gli uffici di Sienambiente al numero 0577/248011 o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .