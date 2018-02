Sei Toscana comunica che, a causa delle persistenti condizioni metereologiche e delle precipitazioni nevose attese per le prossime ore, nella giornata di domani, giovedì 1 marzo, potrebbero verificarsi disagi per la circolazione dei mezzi dedicati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ed al ritiro degli ingombranti.Il personale di Sei Toscana è a lavoro per gestire le emergenze e ripristinare nel minor tempo possibile la situazione, cercando di assicurare il servizio compatibilmente con le diverse condizioni in essere nei comuni del territorio. Sei Toscana continuerà a monitorare la situazione insieme alle autorità preposte per evitare per quanto possibile disagi ai cittadini.