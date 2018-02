Acquedotto del Fiora raccomanda agli utenti di salvaguardare gli apparecchi: la rottura del contatore infatti comporta la temporanea mancanza di acqua

Allarme gelo, fondamentale proteggere il contatore idrico. Le temperature eccezionalmente rigide che stanno interessando tutto il territorio in questi giorni mettono a rischio i contatori ed è necessario che gli utenti - indicati dal regolamento del servizio idrico integrato come responsabili della corretta custodia dei contatori - mettano in atto tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare gli apparecchi. Una eventuale rottura infatti comporta l'interruzione dell’erogazione di acqua e potrebbe causare anche danni alle strutture interne. Inoltre, date le condizioni climatiche che rallentano la viabilità, i tempi di verifica guasti e riparazione potrebbero subire slittamenti anche consistenti, prolungando gli eventuali disagi.Per evitare tutto ciò è necessario, nel caso di contatore in nicchia a parete oppure di manufatto esterno in muratura, che le pareti interne dell’alloggiamento, compreso lo sportello, siano rivestite con un pannello in poliuretano o altro materiale di analoghe caratteristiche (come il polistirolo), dello spessore di almeno 3 centimetri. Le fessure tra il telaio e la parete in muratura devono essere perfettamente stuccate.Nel caso di contatore in pozzetto, sarà il coperchio a dover essere rivestito internamente sempre con pannello in poliuretano o altro materiale simile, dello spessore di almeno tre centimetri.Nell’impossibilità tecnica di adottare una protezione come suggerito, Acquedotto del Fiora consiglia una protezione alternativa che può essere effettuata avvolgendo abbondantemente il contatore con stoffa, carta o altro materiale che assicuri comunque una certa protezione. È consigliabile non utilizzare plastica o nylon. Questo genere di protezione deve essere rimossa dal vano alloggiamento contatore al termine della stagione invernale.Qualora si riscontri una rottura del contatore, è necessario contattare Acquedotto del Fiora chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24, così da attivare la procedura di riparazione o sostituzione.