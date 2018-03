''Schedario viticolo e autorizzazione agli impianti'', incontro di Upa Siena per fare chiarezza

Martedì 27 marzo dalle ore 10 all’Accademia dei Fisiocritici di Siena

Un incontro per fare chiarezza da un punto di vista normativo e per agevolare il lavoro degli agricoltori nel settore vitivinicolo. “Schedario viticolo e autorizzazione agli impianti”, questo il titolo del convegno organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena che si svolgerà martedì 27 marzo dalle ore 10 all’Accademia dei Fisiocritici di Siena (piazzetta Silvio Gigli, 2).Dopo i saluti e l’introduzione del presidente di Upa Siena Giuseppe Bicocchi, ad aprire i lavori sarà l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Marzo Remaschi per poi lasciare la parola a Fabrizio Bindocci, presidente Sezione Viticola di Upa Siena, che illustrerà l’esperienza delle aziende viticole. Il nuovo decreto ministeriale in materia di autorizzazioni agli impianti viticoli sarà al centro dell’intervento di Michele Alessi dell’Ufficio Piue VII Settore vitivinicolo del Mipaaf mentre le conseguenze operative saranno illustrate da un funzionario dirigente di Agea. Gli indirizzi programmatici e gli strumenti operativi regionali per il settore saranno il tema su cui dibatterà Gennaro Giliberti, dirigente della direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, per poi lasciare spazio a Fulvio Giorgi, responsabile anagrafe e sviluppo SIGC, per un intervento su Artea e la nuova modulistica. Spazio infine agli interventi dei presenti e al dibattito.