Concerto di Capodanno gospel ad Abbadia San Salvatore

Per il tradizionale concerto di Capodanno Abbadia San Salvatore ha scelto le suggestioni della musica gospel e spiritual. Il 1° gennaio nella splendida Abbazia di San Salvatore si esibirà uno dei più conosciuti ed apprezzati gruppi vocali italiani, il quintetto tutto al femminile delle Vocal Sisters.Le cinque "sorelle" (quattro cantanti ed una batterista e percussionista) guidate da Carla Baldini interpretano con un sound unico i classici della musica religiosa afro-americana (Oh, Happy Day, Amazing Grace, Down by the Riverside, When the Saints go marchin' in … ) dando vita ad uno spettacolo coinvolgente, ricco di suggestioni sonore e coreografiche, che riesce a trasmettere tutta la spiritualità, la gioia e l'energia della musica musica religiosa afro-americana. Per l'occasione le Vocal Sisters saranno accompagnate da Alessio Buccella al pianoforte.Le Vocal Sisters hanno superato il traguardo dei 20 anni di attività: dall’esordio nel 1995 come uno dei primi gruppi a cappella tutto al femminile, poi il Premio Quartetto Cetra, le collaborazioni con i miti del teatro italiano Giorgio Albertazzi e Arnoldo Foà, le tournée in Italia e all’estero. Le "Sisters" hanno all'attivo quattro produzioni discografiche: "Africa in Maremma" (Art & Music Collection - 2000), la raccolta natalizia "Christmas is… Gospel & Spiritual" (M.A.P. - 2002), "Afro Blue. Storie e suoni dei popoli della terra" (M.A.P. - 2006) e l'audio-book "Storie di Maremma", interpretato da Arnoldo Foà e Vocal Sisters, uscito nell'estate 2015 e presentato all'EXPO di Milano.L'evento, organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore, avrà inizio alle 21.30. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: tel. 0577.770361, www.cittadellefiaccole.it